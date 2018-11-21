Россия уступила Швеции в матче Лиги наций

Сборная России уступила команде Швеции в заключительном матче в группе Лиги наций УЕФА, упустив тем самым шанс подняться в элитный дивизион турнира. Встреча, которая состоялась на спортивной арене в Стокгольме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

У победителей матча отличились Виктор Линделеф (41-я минута) и Маркус Берг (72-я минута).

Победа позволила игрокам сборной Швеции занять первое место во второй группе Лиги В. Обе команды набрали по семь очков в четырех матчах, но шведы опередили российских футболистов за счет преимущества по личным встречам. Теперь Швеция сыграет в Лиге А, а Россия останется в Лиге В.

Ранее сообщалось, что в РФС опровергли информацию о массовом досмотре российских болельщиков в метро Стокгольма.