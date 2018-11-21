В РФС опровергли информацию о массовом досмотре российских болельщиков в метро Стокгольма

Информация о массовом досмотре шведской полицией российских болельщиков в метро Стокгольма перед матчем футбольных сборных России и Швеции не соответствует действительности. Такое заявление сделали в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

«Никто из болельщиков сборной России по данному инциденту не обращался», - рассказали в РФС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что стокгольмские правоохранители тщательно досматривает российских футбольных фанатов на входе в метро, а также в вестибюлях станций подземки.