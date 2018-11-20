Названа цена возвращения Ибрагимовича в Европу

Форвард Los Angeles Galaxy Златан Ибрагимович согласен перейти из своего нынешнего клуба в «Милан». Издание Sports.ru даже назвало стоимость такого «финта» - два миллиона евро. В случае положительного решения именно такую сумму получит футболист за полгода. А если его все устроит, то сможет продлить контракт с итальянским клубом еще на сезон.

Технический директор «Милана» уже встретился с агентом именитого шведа. Теперь решение остается за итальянским клубом. Ведь такая сделка нарушает правила финансового фейр-плэй. Видимо, если удастся избежать каких-то серьезных санкций, то «Милан» будет готов принять Ибрагимовича «на борт».

Сам же швед, по его словам, не испытывает недостатка в предложениях, но в Европу готов вернуться только ради «Милана».