Кудряшов покинул расположение сборной России перед игрой со Швецией

Защитник российской футбольной сборной Федор Кудряшов покинул расположение национальной команды, которая во вторник, 20 ноября, встретится в решающем матче Лиги наций с футболистами из Швеции.

Информацию об этом разместили в Twitter сборной РФ по футболу, отметив, что вместо Кудряшова в команду вызван защитник ЦСКА Георгий Щенников.

Напомним, завершающая игра российской сборной в Лиге наций против команды Швеции пройдет 20 ноября в Стокгольме.