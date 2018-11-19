Представитель футболиста Пеле рассказал о его самочувствии

Сегодня в Бразилии отмечают День Пеле. Сорок девять лет назад легендарный футболист забил свой тысячный гол. Это произошло на не менее знаменитом стадионе «Маракана». Тогда бразилец защищал цвета клуба «Сантос». Юбилейный мяч он забил в ворота команды «Васко да Гама».

Сам форвард, игра которого вошла в историю, по состоянию здоровья все время проводит дома. Минувшим летом он не смог ответить на приглашение и приехать на чемпионат мира в Россию. Тем не менее Пеле сумел посетить Москву годом ранее, когда состоялась жеребьевка финального турнира, сообщает «360».

У короля футбола серьезные проблемы с бедром. Три года назад он даже перенес операцию, после которой передвигается в коляске. Представитель футболиста Жозе Форнос Родригес рассказал, что его подопечный не унывает и сохраняет бодрость духа.

«Пеле чувствует себя прекрасно. Следует пройти курс физиотерапии, а также использовать ходунки. Если расстояние слишком большое, мы используем коляску. Бог даст, Пеле будет чувствовать себя лучше», - рассказал о самочувствии великого игрока Жозе Форнос Родригес.

Вокруг юбилейного гола, как и вокруг личности самого Пеле, до сих пор не утихают споры. Кто-то считает, что мяч в игре с «Васко да Гамой» был не юбилейным, а 1006-м в карьере нападающего. Тем не менее форварда и его достижения в мире футбола помнят до сих пор, отметил представитель Пеле.

«Сегодня мне позвонили уже порядка десяти человек. Пеле привык к такому вниманию. Для него это нормально. Он помнит эту дату и счастлив. Но Пеле всегда смотрит вперед и живет настоящим. Прошлому место в музее», - добавил представитель футболиста.

В этом году также отмечалось 60 лет со дня победы сборной Бразилии на чемпионате мира. Этот титул стал первым в карьере звездного Пеле. Первенство проходило в Швеции. Всего же бразильский кудесник мяча становился лучшим на планете в составе национальной команды трижды: в 1958, 1962 и 1970 годах.

За свою спортивную карьеру Пеле провел 1363 матча, показав при этом феноменальную результативность: он забил в ворота соперника 1281 мяч.