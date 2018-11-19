Канадского олимпийского чемпиона по керлингу дисквалифицировали за выход на лед пьяным
Соответствующее заявление появилось на официальном Twitter мирового тура, который проходит в канадском городе Ред-Дир.
Фото: Gong Bing Xinhua, Globallookpress
Олимпийский чемпион по керлингу Райан Фрай дисквалифицирован на этапе мирового тура, который проходит в канадском Ред-Дире. Фрай вышел на лед в состоянии сильнейшего опьянения, как и остальные члены его команды.
Сообщается, что керлингисты ломали щетки, ругались, а потом разгромили раздевалку. Позже, придя в себя, Фрай принес извинения судьям и болельщикам, но от дисквалификации это его не спасло.