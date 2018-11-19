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Американский хоккеист сравнил российских девушек с «чернобыльскими зомби»

Дмитрий Семенов
11:54 19.11.2018
Райан Уитни, выступавший ранее за клуб «Сочи», заявил что «середины нет»: либо красавицы, либо уродки.
Американский хоккеист сравнил российских девушек с «чернобыльскими зомби»
Фото: Ryan Whitney, twitter

Американский хоккеист Райан Уитни, выступавший за клуб «Сочи», решил поделиться со своими американскими фанатами условиями жизни в России, передает сайт «Комсомольской правды».

Особое внимание Райан уделил местным девушкам, которые, по его словам, или очень красивы, или настоящие уродки.

«Они либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», - заявил он.

Еще больше удивления у хоккеиста вызвали мужчины. Они слишком много тратят на прически и спортивные штаны. При этом парень может купить спорткар, но жить в квартире размером с ванную комнату.  

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