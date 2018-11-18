Российские спортсмены выиграли первый объединенный чемпионат мира по ММА

Российские спортсмены выиграли первый объединенный чемпионат мира по смешанным единоборствам (ММА), который проходил в Бахрейне.

По информации пресс-службы Союза ММА РФ, россияне завоевали пять золотых медалей, одну серебряную и заняли первое место в общекомандном зачете. Отмечается, что в поединках участвовали бойцы из 52 стран.

Мировое первенство среди юниоров также стало удачным для российских спортсменов. Бойцы завоевали первое место в общекомандном зачете среди 36 стран. В свою копилку молодые спортсмены положили пять золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую.