В клубе не место предателям: фанаты «Спартака» обратились к руководству «красно-белых»

Уральское отделение болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» «Уральцы» поддержало другое фанатское движение «Флатрия» относительно ситуации, сложившейся в команде.

Ранее «Фратрия» раскритиковала действия руководства «красно-белых» из-за увольнения главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. Фанатское объединение также выступило против возвращения в клуб ранее отстраненных игроков, в том числе Дениса Глушакова.

Уральские фанаты опубликовали в Сети обращение, в котором выскахало солидарность с позицией «Фратрии».

«Мы считаем, что в нашем клубе не место предателям, пустословам и людям, которым наплевать на «Спартак» и всю атмосферу, которая на данный момент сложилась вокруг клуба и имени Спартак», - считает уральское объединение.

Уральцев поддержали Калининград, Иркутск, Краснодар и другие города и регионы страны.