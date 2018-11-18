Вратарь сборной Иордании забил гол ударом от своих ворот: видео

Амир Шафи – вратарь сборной Иордании – забил гол в товарищеском матче с Индией ударом из своей штрафной.

На 25-й минуте игры он поймал мяч у своих ворот и выбил его с рук в противоположную сторону. Мяч перелетел не только через все поле, но и через голову индийского голкипера и угодил в ворота.

Этим голом был открыт счет. В итоге Иордания выиграла со счетом 2:1, пишет «Спорт-Экспресс».