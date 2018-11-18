Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Цена победы: Загитова призналась, что испытывает боли в суставах из-за роста

Валентина Пескова
04:09 18.11.2018
Российская фигуристка заняла первое место по сумме прокатов на Гран-при в Москве, показав результат в 222,95 балла.
Фото: Daisuke Nakashima, Globallookpress

После завоевания золотой медали в одиночном катании на пятом этапе Гран-при в Москве, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, какой ценою ей досталась эта победа. Журналисты спросили 16-летнюю спортсменку о тейпах на ее колене и голени.

Загитова объяснила, что использование эластичных лент связано с возрастными изменениями в организме.

«Это связано с тем, что когда человек растет, нагрузки остаются такими же, и начинают чуть-чуть болеть суставы. Но это нужно просто перетренировать», - цитирует Загитову ТАСС.

Несмотря завоеванную на золотую медаль, победительница оценила свое выступление, как «не очень хорошее», поскольку ей не удался последний прыжок. Но при этом пообещала «работать дальше».

Напомним, 17 декабря Алина Загитова заняла первое место по сумме прокатов на российском Гран-при, показав результат в 222,95 балла. Серебро также досталось представительнице России, фигуристке Софье Самодуровой, которая набрала 198,01 балла. А днем ранее Алина установила еще и новый мировой рекорд в одиночном катании, побив свой же собственный предыдущий результат: за свое выступление фигуристка получила 80,78 баллов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.11.2018, 19:06
Фигуристы Морозов и Тарасова взяли золото на Гран-при в Москве
Дата17.11.2018, 16:29
Экипажи кораблей в Крыму подняли по учебной боевой тревоге
Дата17.11.2018, 21:44
Загитова взяла золото в одиночном катании на Гран-при в Москве
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата16.11.2018, 18:04
«Дозаправка» Су-57 в небе: кадры с воздуха
Дата17.11.2018, 09:55
В Петербурге создали копию легендарного самолета-амфибии советских времен
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:21 В стране и мире
Видео
В Аргентине объявлен траур после обнаружения подлодки San Juan
02:57 В стране и мире
Видео
Согнали все машины: вертолет сел в метель на свет фар, чтобы спасти ребенка на Чукотке
02:16 В стране и мире
Сторонники автокефалии на Украине штурмовали резиденцию митрополита УПЦ
01:15 В стране и мире
Видео
Дана Борисова объяснила, почему не удалось помочь певцу Осину
23:58 В стране и мире
Видео
Жителей многоэтажки эвакуировали в центре Краснодара из-за пожара
События дня
События дня
Умер певец Евгений Осин
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Наталья Штурм назвала причину смерти Осина
Тайны Марианской впадины: ученые выяснили, что Земля «пожирает» океаны
Видео
Опасный трюк: в Петербурге канатоходец прошел между двумя высотками
Видео
Опубликованы фото затонувшей подлодки ВМС Аргентины
Видео
Не выдержало сердце: умер лишившийся квартиры из-за коллекторов ветеран Войны
Видео
Момент столкновения Maybach и Hyundai на Кутузовском проспекте попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.