Цена победы: Загитова призналась, что испытывает боли в суставах из-за роста

После завоевания золотой медали в одиночном катании на пятом этапе Гран-при в Москве, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, какой ценою ей досталась эта победа. Журналисты спросили 16-летнюю спортсменку о тейпах на ее колене и голени.

Загитова объяснила, что использование эластичных лент связано с возрастными изменениями в организме.

«Это связано с тем, что когда человек растет, нагрузки остаются такими же, и начинают чуть-чуть болеть суставы. Но это нужно просто перетренировать», - цитирует Загитову ТАСС.

Несмотря завоеванную на золотую медаль, победительница оценила свое выступление, как «не очень хорошее», поскольку ей не удался последний прыжок. Но при этом пообещала «работать дальше».

Напомним, 17 декабря Алина Загитова заняла первое место по сумме прокатов на российском Гран-при, показав результат в 222,95 балла. Серебро также досталось представительнице России, фигуристке Софье Самодуровой, которая набрала 198,01 балла. А днем ранее Алина установила еще и новый мировой рекорд в одиночном катании, побив свой же собственный предыдущий результат: за свое выступление фигуристка получила 80,78 баллов.