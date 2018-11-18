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Игорь Акинфеев подписал именную звезду на Аллее чемпионов в Москве

Наталия Майорова
02:54 18.11.2018
После торжественной церемонии Акинфеев принял участие в автограф-сессии и сфотографировался со своими поклонниками.

В субботу, 17 ноября, вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев открыл Аллею чемпионов в ТЦ VEGAS Кунцево. Сам футболист подписал там именную звезду и отметил, что для него это «большая честь».

«Понимаю, что сюда пришли не просто люди, а болельщики и друзья. Меня переполняют эмоции, могу сказать каждому болельщику спасибо за то, что все мы здесь», - подчеркнул он.

Акинфеев также ответил на вопрос о том, кому еще следует иметь свою звезду на Аллее чемпионов. По словам футболиста, это необходимо многим российским спортсменам.

После торжественной церемонии футболист принял участие в автограф-сессии и сфотографировался с болельщиками.

Ранее пресс-служба московского ЦСКА сообщила о том, что Игорь Акинфеев завершил выступление за сборную России. По словам футболиста, для него было огромной честью быть капитаном сборной РФ на домашнем чемпионате мира. Причем этот турнир для него стал пиком карьеры в национальной команде.

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