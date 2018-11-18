Дзюба присоединится к сборной России в игре со шведами

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба, который не принимал участие в товарищеском матче между сборными России и Германии, подключится к игре нашей команды со Швецией. Матч группового этапа в рамках Лиги наций состоится в Стокгольме 20 ноября.

«Завтра в Стокгольме к сборной присоединится форвард Артем Дзюба. Утром он проведет еще одну тренировку и вылетит в расположение команды», - отмечается в Twitter сборной России.

Дзюба не играл в составе сборной России в матче против команды Германии, поскольку проходил специальную лечебно-реабилитационную программу в Москве.

При этом другой игрок сборной России, защитник московского «Динамо» Константин Рауш, игру со Швецией, наоборот, пропустит. У него есть проблемы с мышцами шеи и спины, и восстановить здоровье до поединка он не успеет.

Напомним, в товарищеском матче со сборной Германии, прошедшем в Лейпциге 15 ноября, российские футболисты уступили хозяевам поля со счетом 3:0.