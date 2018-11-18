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«Дожали их» - молодежная сборная вернулась в Россию с триумфальной победой в Суперсерии

Константин Коковешников
01:43 18.11.2018
Суперсерия между РФ и Канадой является своего рода «репетицией» будущего молодежного чемпионата мира. По итогам шести матчей она завершилась в пользу российских спортсменов со счетом 4:2.
Фото: fhr.ru

В РФ из победной командировки вернулась российская хоккейная молодежка - спортсмены уверенно выиграли ежегодную Суперсерию матчей со сборными канадских юниорских лиг.

Триумф российской молодежной сборной - это успех, который ждали все последние годы. Победное шествие спортсменов на родине основоположников хоккея в Суперсерии с Канадой для многих из этих ребят является огромным шагом в карьере.

По словам нападающего юношеской сборной России по хоккею с шайбой Владислава Цицюра, впечатления от победы отличные, а вот самочувствие «не очень».

«Долго летели, перелет много сил отнял», - поделился спортсмен.

Российским спортсменам нет еще и 20 лет, однако именно на них уже сейчас возлагают главные надежды. Этих хоккеистов называют одними из «наиболее урожайных» с середины 1980-х годов. И сегодня, 17 ноября, они возвращаются из Канады, увешанные золотыми медалями.

Суперсерия между РФ и Канадой - это своего рода репетиция будущего молодежного чемпионата мира. По итогам шести матчей она завершилась в пользу российских спортсменов со счетом 4:2.

Более чем убедительную победу российские юниоры одержали в последней игре со сборной лиги Квебека, когда, уступая в третьем периоде, всего лишь за 14 секунд до конца матча они сумели забросить решающую шайбу. Таким образом россияне сравняли счет и досрочно обеспечили себе первое место.

По словам тренера молодежной сборной РФ по хоккею Валерия Брагина, российские спортсмены не пропустили в меньшинстве ни одного гола.

«И в плане тактики правильно играли. Никого бы не хотелось выделять. Самое главное, что прибавляли от игры к игре», - отметил он.

Овертайм по большому счету уже ничего не решал, в связи с чем дороже стала третья шайба российской сборной в ворота канадцев, автором которой оказался защитник Савелий Ольшанский. По его словам, изменить ход игры помогли нужные слова тренера в раздевалке.

«Сами понимали то, что нас поражение не устраивает в основное время. Дима Завгородний хорошо попал - выиграли серию, и потом в овертайме дожали их», - поделился впечатлениями Ольшанский.

А вот по словам капитана молодежной сборной России Павла Шэна, несмотря на всеобщее восхищение канадскими спортсменами, ничего «страшного» в игре с ними нет.

«Все говорят о канадцах, какие они. А мы увидели их вживую, сыграли с ними. И обыграли их 4:2 в серии. То есть ничего страшного там нет. Мы такие же, как и они», - рассказал он.

До главного старта года остается чуть больше месяца. В 2017 году на чемпионате мира по хоккею российские спортсмены остановились на стадии четвертьфинала. В этом году у них есть все шансы побороться за победу. На групповом этапе им предстоит сразиться с канадской командой, которую они уже научились обыгрывать.

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