Загитова взяла золото в одиночном катании на Гран-при в Москве

Российская фигуристка Алина Загитова взяла золото в одиночном катании на пятом этапе Гран-при. Он прошел в Москве.

Загитова заняла первое место по сумме прокатов, показав результат в 222,95 балла. Кроме того, ранее обладательница олимпийского золота поставила новый мировой рекорд в короткой программе.

Серебро также ушло представительнице России - фигуристка Софья Самодурова набрала 198,01 балла. Третье место заняла спортсменка из Кории Им Ин Су, она заработала 185,67 балла.

Ранее стало известно, что фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова взяли золото на соревнованиях спортивных пар в рамках того же турнира. До этого россияне Иван Букин и Александра Степанова заняли первое место на соревнованиях танцевальных пар.