Российские фигуристы взяли золото Гран-при в Москве с мировым рекордом

Российские фигуристы Иван Букин и Александра Степанова завоевали победу на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию. Он проходил в российской столице.

Букин и Степанова набрали 199,43 балла в сумме после всех выступлений. Кроме того, российская танцевальная пара поставила новый мировой рекорд, получив 124,94 балла в произвольной программе.

На втором месте оказались представители Испании Кирилл Халявин и Сара Уртадо, они заработали 174,42 балла. Бронзу получили спортсмены из США – Антон Пономаренко и Кристина Каррейра с результатом в 174,21 балл.

Ранее Степанова и Букин одержали победу в соревнованиях танцевальных дуэтов на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию, который прошел в Хельсинки. Пара получила 121,91 балла в произвольном танце, набрав в сумме 200,09 баллов за две программы.