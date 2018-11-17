Фигуристка Тарасова получила травму перед произвольной программой этапа Гран-при в Москве

Российская фигуристка Евгения Тарасова, которая выступает в паре с Владимиром Морозовым, на тренировке Гран-при в Москве упала после столкновения с соотечественником Александром Коровиным и ударилась челюстью об лед. Из-за этого ей пришлось завершить занятие досрочно.

Как сообщает «Р-Спорт», Тарасова и Морозов набирали скорость вдоль борта для захода на элемент, после этого спортсменка зацепилась за стоявшего у борта Коровина и упала. Из-за полученной травмы девушка не смогла продолжить тренировку.

Тренер Тарасовой Нина Мозер рассказала, что фигуристка будет отправлена в больницу.

«Женю отправляем в больницу, нужно наложить швы в район челюсти», - заявила тренер.

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что, несмотря на травму, Тарасова сможет продолжить выступление на этапе Гран-при в Москве.

Пара Тарасовой и Морозова лидирует на московском этапе после короткой программы, произвольную фигуристы представят в субботу.