«Я поймала кураж»: Загитова о новом мировом рекорде

Российская фигуристка Алина Загитова, которая обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Москве, прокомментировала свой успех.

Как заявила олимпийская чемпионка, для нее рекорды и оценки не самое важное.

«Для меня не имеют значения оценки и места. Главное - чисто и с душой кататься, показывать свой максимум», - приводит слова Загитовой ТАСС.

Также она отметила, что ее победе способствовала поддержка зрителей.

«Я поймала кураж, зрители очень помогли», - заявила спортсменка.

Напомним, в Москве 16 ноября начался этап Гран-при по фигурному катанию. Загитова одержала победу в короткой программе, набрав 80,78 балла, при этом фигуристка обновила собственный мировой рекорд.

Сегодня, 17 ноября, будут представлены произвольные программы в женском одиночном фигурном катании.