Максим Траньков начал получать угрозы от фанатов Алины Загитовой

Российский фигурист, а ныне тренер Максим Траньков, являющийся двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию, сообщил об угрозах в свой адрес, которые ему поступают от поклонников 16-летней фигуристки Алины Загитовой.

«Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою семью, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! Настоящие фанаты! А вы говорите - футбол», - рассказал Траньков в Stories в своем Instagram.

По словам спортсмена, он решил временно закрыть возможность комментариев на своей странице, поскольку прямые угрозы некоторых подписчиков уже подпадают под уголовную статью.

«Короче, буду, как Юдзуру Ханю, скоро с охраной гонять, за правду дабы мучеником не сделаться», - добавил Траньков.

Причиной для угроз в адрес Максима стало его недавнее интервью, в котором он рассказал, что на Олимпиаде болел за Евгению Медведеву, а не за Алину Загитову. Это и породило нешуточные фанатские страсти, не уступающие по накалу напряжений, иногда возникающих между футбольными болельщиками.

Напомним, вчера, 16 ноября, Алина Загитова установила новый рекорд в короткой программе на этапе российского Гран-при, получив за свое выступление 80,78 баллов.