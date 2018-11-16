Загитова установила новый рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алина Загитова побила установленный ранее мировой рекорд в одиночном катании в короткой программе. Сделать это она смогла на этапе Гран-при в Москве.

В пятницу, 16 ноября, Загитова получила за свое выступление 80,78 баллов, тем самым побив свой же собственный рекорд, установленный в сентябре 2018 года. Тогда результат равнялся 79,93 баллам.

Ранее 16-летняя фигуристка заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии, расположившись на первой строчке турнирной таблицы после результата в 215,29 балла по итогам короткой и произвольной программ.