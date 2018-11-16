Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в короткой программе среди спортивных пар на этапе серии Гран-при в Москве.

Результатом их выступления стала оценка в 78,74 балла. Она же стала новым мировым рекордом. Россиянам удалось побить предыдущий рекорд, установленный французской парой Ванессы Джеймс и Моргана Сипре. Их рекорд составил 74,51 балл.

Серебряные медали на этот раз завоевали итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (72,32 балла). Третьими стали также представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (69,38 баллов). И четвертыми стали россияне – Алиса Ефимов и Александр Коровин с результатом в 65,46 баллов.