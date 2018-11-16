Молодежная сборная России по хоккею победила в Суперсерии в Канаде

Молодежная сборная России по хоккею обыграла юниорскую лигу Квебека в заключительном матче Суперсерии-2018 со счетом 3:2.

Встреча команды состоялась в канадской провинции Квебек в городе Драммондвилле. Изначально россияне уступали своим соперникам. Канадцы забросили две шайбы на 9-й и 49-й минутах матча.

Авторами голов в ворота канадцев стали Степан Старков (41-я минута), Дмитрий Завгородний (60-я минута) и Савелий Ольшанский, забросивший шайбу в овертайме за 14 секунд до окончания матча.

Таким образом, молодежная сборная России по хоккею впервые с 2014 года победила сборные лиг Канады в Суперсерии с общим счетом 4:2.