Молодежная сборная России по хоккею победила в Суперсерии в Канаде

Молодежная сборная России по хоккею обыграла юниорскую лигу Квебека в заключительном матче Суперсерии-2018 со счетом 3:2.

Встреча команды состоялась в канадской провинции Квебек в городе Драммондвилле. Изначально россияне уступали своим соперникам. Канадцы забросили две шайбы на 9-й и 49-й минутах матча.

Авторами голов в ворота канадцев стали Степан Старков (41-я минута), Дмитрий Завгородний (60-я минута) и Савелий Ольшанский, забросивший шайбу в овертайме за 14 секунд до окончания матча.

Resilient Russians tie late and win 🇷🇺@NHLFlames prospect @Zavgar17 of @oceanicrimouski scores in final 14 seconds then assists on OT winner vs @QMJHL to put a stamp on @russiahockey_en victory in 2018 @CIBC #CANvsRUS. pic.twitter.com/D6l1hNNEMD