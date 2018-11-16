Уникальный рекорд: австрийская сноубордистка выполнила прыжок с вращением на 1260 градусов

Сноубордистка из Австрии Анна Гассер стала первой в истории женщиной, которая исполнила трюк под названием триппл-корк. Трюк представляет собой сложнейший прыжок с вращением на 1260 градусов, который спортсменка сумела выполнить с первого раза.

Видео, на котором девушка исполняет элемент, спортсменка выложила в своем Instagram. Поклонники сноубордистки оставили под публикацией многочисленные восторженные комментарии.

Трюк был выполнен на родине Гассер – в Австрии. Стоит отметил, что девушка является олимпийской чемпионкой Пхенчхана в дисциплине биг-эйр.