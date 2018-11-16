Черчесов вышел в лидеры по количеству поражений на посту главного тренера сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов лидирует по количеству поражений на своему посту по сравнению с предшественниками. Поражение сборной России в игре со сборной Германии, которое потерпела наша команда 15 ноября в Лейпциге, стало одиннадцатым для Черчесова в 30 матчах.

Таким образом Станислав Черчесов обогнал по этому показателю Гуса Хиддинка и Олега Романцева. Для сравнения на счету Хиддинка – 39 матчей и десять поражений, на счету Романцева – 60 матчей и также десять поражений.

Вчера в товарищеском матче сборная России уступила сборной Германии на стадионе «Ред Булл Арена», сыграв со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.