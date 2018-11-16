Открытый перелом руки не помешал бойцу ММА выиграть бой

Американский боец смешанных единоборств Харви Парк одержал победу над соотечественником Левилом Симпсоном в рамках турнира LFA 53, несмотря на сломанный палец на руке.

Спортсмен травмировал руку еще в первом раунде встречи, но продолжил драться, несмотря на болевой шок. В результате, по единогласному решению судей, он стал победителем встречи.

По просьбе зрителей позднее в доказательство боец разместил в соцсети рентгеновский снимок своей руки: на нем четко виден перелом безымянного пальца.

За свою карьеру в ММА Харви Парк провел 12 боев, в 10 из которых был победителем.