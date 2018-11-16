Сборная России уступила Германии в товарищеском матче

Сборная России по футболу уступила сборной Германии в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Все три мяча немцы забили еще в первой половине встрече. Первый гол на свой счет записал Лерой Зане. На восьмой минуте встречи после передачи в штрафной, Зане ударом низом отправил мяч в ворота Андрея Лунева.

Второй гол оформил Никлас Зюле на 25-й минуте игры после скидки головой от партнера по команде.

На 40-й минуте выход один на один с вратарем россиян закончился третьим мячом немецкой команды, на этот раз - от Сержа Гнабри.

В следующий вторник, 20 ноября национальная сборная России сыграет со шведами в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча состоится в городе Сольна.