Защита Кокорина заявит отвод следователю за оскорбление

Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина, который сейчас находится в СИЗО за драку, заявила о своих планах дать отвод одному из следователей, который ведет дело ее клиента. Юрист Татьяна Стукалова подробно изложила причины своего решения в Instagram.

Как описала адвокат, от ее подзащитного ей стало известно, что следователь во время допроса оскорбил спортсмена.

«Один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло, и законно ли это. Данное заявление моего подзащитного не рассмотрено до настоящего времени, и здесь уместно предположить, что процессуальный контроль за действиями 18 следователей следственной группы отсутствует. На следующей неделе указанному следователю будет официально заявлен отвод, поскольку имеет место личная неприязнь к обвиняемому Кокорину Александру,» - написала Стукалова.

Кроме того, юрист также планирует отвод руководителю указанного следователя, за «бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям» его подчиненного.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября вместе с младшим братом Кокорина, устроили драку в одном из московских кафе, в которой пострадали два чиновника. Суд постановил оставить участников инцидента на два месяца, до 8 декабря, в СИЗО. Им может грозить до семи лет лишения свободы.