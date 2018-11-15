Объявлены стартовые составы сборных РФ и Германии на контрольный матч

Сегодня, 15 ноября футболисты сборной России и Германии сыграют в товарищеском матче на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы играющих. За россиян выступит нападающий «Краснодара» Ари. Этот матч станет дебютом 32-летнего бразильца с гражданством РФ в составе национальной сборной.

Подопечные Станислава Черчесова выглядят следующим образом: Лунев (вратарь), Набабкин, Нойштедтер, Джикия, Рауш, Газинский, Кузяев, Ерохин, Ионов, Ал. Миранчук, Ари, пишет «Советский спорт».

В составе сборной Германии выступят: Нойер (вратарь), Гинтер, Зюле, Рюдигер, Керер, Киммих, Хектор, Хаверц, Сане, Гнабри, Вернер.