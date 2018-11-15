Экс-звезда «Зенита» Фернандо Риксен едва не умер из-за ошибки медсестры

Известный бывший футболист из Голландии Фернандо Риксен, который раньше выступал за «Зенит», едва не ушел из жизни в связи с ошибкой медсестры. Экс-спортсмен почти умер в больнице, его удалось спасти в последний момент.

Как сообщает издание De Stentor со ссылкой на биографа футболиста по имени Винсент де Врис, две недели назад Риксен был госпитализирован в одну из больниц Шотландии. После определенных процедур медсестра уложила больного на спину и ушла по своим делам.

Однако тяжелобольному Риксену было запрещено лежать на спине, поскольку в этой позе в его легких начинает скапливаться жидкость. Экс-футболист страдает от бокового амиотрофичиеского склероза, он парализован и может двигать только глазами.

Как рассказал Риксен своему биографу, он почти задохнулся насмерть в палате. Его спасла другая ночная медсестра, которая случайно заглянула в палату. Однако футболист спокойно отнесся к ошибке сотрудницы, которая едва не стоила ему жизни, и не требовал ее наказать, говорится в материале.