Россия впервые в истории примет чемпионат мира по волейболу

Российская Федерация примет чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Выбор страны-хозяйки пал на Россию во время проведения Конгресса Международной федерации волейбола (FIVB), который состоялся в мексиканском Канкуне.

Отмечается, что города проведения соревнований, а также сроки турнира будут определены на административном совете FIVB в феврале следующего года.

В современной России мужской чемпионат мира по волейболу пройдет впервые. Советский Союз дважды принимал турнир: в 1952 году в Москве, а в 1962 – в Москве, Киеве, Риге и Ленинграде.