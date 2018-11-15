Суд отказался освободить Мамаева под залог

Ходатайство защиты футболиста Павла Мамаева о смене меры пресечения отклонено. Суд отказался освободить спортсмена под залог.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на адвоката Игоря Бушманова, суд отказался даже рассматривать ходатайство, подготовленное юристами футболиста. Вместе с тем право подать этот документ гарантировано законом, в связи с чем адвокат Мамаева намерен обжаловать отказ в рассмотрением.

Ранее СМИ сообщили, что Павлу Мамаеву изменили обвинение из-за его изначального неправильного оформления, в связи с чем мера пресечения для футболиста также может измениться. Тогда же появилась информация о соответствующем ходатайстве.

Известные футболисты попали в центр скандала после серии дебошей и избиений в Москве. В связи со случившимся Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл, также участвовавший в драках, были взяты под арест до 8 декабря.