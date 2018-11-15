«Лучшей профессиональной модели мира» сломали нос в Новосибирске

Юной российской супермодели по имени Ирина сломали нос в новосибирской школе на уроке. Первоклассница пострадала на уроке физкультуры.

Семилетняя девочка обладает титулом «Лучшая детская супермодель России», который она заслужила в 2016 году. В прошлом году Ирина победила на конкурсе «Лучшая профессиональная модель мира».

Однажды девочка вернулась из школы со сломанным носом. Врачи диагностировали перелом обеих перегородок и освободили Ирину от занятия на три недели. Угрозы жизни травма не несет, однако большое модельное будущее девочки оказалось под вопросом.

Как сообщает «Российская газета», мать пострадавшей модели уже готовит иск к мэрии Новосибирска. По мнению семьи девочка, ответственность за случившееся лежит на школе, сотрудники которой неправильно организовали учебный процесс и допустили травму подопечной.