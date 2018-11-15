СМИ: Мамаева могут освободить под залог

Футболисту Павлу Мамаеву изменили обвинение, поскольку изначально они были предъявдены с допущением ошибок. В связи с этим мера пресечения для него может быть изменена.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, ходатайство об изменения меры пресечения с содержания под арестом на освобождение под залог уже отправлено в Тверской суд Москвы. Дата слушаний по данному вопросу еще неизвестна.

Известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали фигурантами скандала после серии дебошей. За одни сутки они вместе с группой спутников избили водителя телеведущей в Москве и устроили потасовку в одном из кафе столицы.

В связи со случившимся Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл, также участвовавший в драках, были взяты под арест, их обвиняют в хулиганстве и причинении вреда здоровью. На данный момент они арестованы до 8 декабря.