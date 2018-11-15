Сборная России сыграет с командой Германии в красной форме

Сборная России сегодня, 15 ноября, сыграет в товарищеском матче против команды Германии в Лейпциге. Встреча пройдет на 22.45 по московскому времени на стадионе «Ред Булл Арена».

Подопечные Станислава Черчесова выступят в красных футболках и белых трусах. Вратарь сыграет в зеленой форме, сообщает официальный Twitter-аккаунт российской команды.

В следующий вторник, 20 ноября национальная команда сыграет со шведами в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча состоится в городе Сольна.