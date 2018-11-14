UEFA может исключить «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций намерен открыть новое расследование против клуба «Пари Сен-Жермен». По версии УЕФА, «ПСЖ» мог нарушить финансовые условия так называемой «файр-плэй».

Новое расследование связано с информацией, обнародованной после «слива», известного как Football Leaks. Финансовый комитет УЕФА изучил все документы и пришел к выводу, что цифры в контрактах «Пари Сен-Жермен» в партнерами из Катарами в среднем на 37% завышали реальный объем выплат.

В числе соглашений, выплаты по которым были необъективно занижены, спонсорский контракт с управлением по туризму Катара. Всего «ПСЖ» получил всего 87 миллионов евро вместо положенных по бумагам 138. Финансовый комитет УЕФА может рассмотреть ситуацию как коррупционную и применить санкции вплоть до исключения клуба из Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что группа топовых европейских футбольных клубов намерены создать новую турнирную лигу. Предполагается, что она может заменить существующую Лигу чемпионов. Предварительное название нового объединения звучит как «Суперлига». Туда в числе европейских грандов входит и «ПСЖ».