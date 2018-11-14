Стало известно, кто заменит Акинфеева в матче против Германии

В товарищеском матче футбольной сборной России против Германии защищать ворота будет Андрей Лунев. Он заменит на поле вратаря команды Игоря Акинфеева.

«Кто сыграет завтра? Лунёв», — цитирует «Чемпионат» главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова.

Игра России против Германии состоится 15 ноября в 22:45 по московскому времени на стадионе «Ред Булл Арена» в немецком Лейпциге. Судить матч будет бригада из Швейцарии, резервным рефери выбрал Ален Бьери.

Ранее стал известен состав сборной для игры со Швецией в рамках группового этапа Лиги наций. Она состоится в Стокгольме 20 ноября. Полный список игроков российской сборной, которые могут задействованы в матче против шведов, был обнародован Российским футбольным союзом.