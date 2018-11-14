Туктамышева прокомментировала фото с нижним бельем «на грани фола»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировали сообщение одного из своих фанатов. Он выложил в социальной сети провокационное фото с участием спортсменки.

На изображении Туктамышева запечатлена со спины в ходе одного из показательных выступлений. Спортсменка выступала в нижнем белье, и сверху на ней был надет лишь спортивный бюстгальтер. Однако от активного катания одна из застежек расстегнулась, и ситуация стала грозить фигуристке определенными последствиями.

Поклонник Туктамышевой сопроводил фотографию текстом: «Я никогда не отпущу тебя, Лиза». Фанат не уточнил, что именно имел ввиду.

Позже фигуристка опубликовала это изображение в с Instagram. Туктамышева с иронией отметила свою радость по поводу того, что бюстгальтер во время выступления, видимо, «подумал» также, как поклонник, и «решил не отпускать» ее.