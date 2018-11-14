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Канада нанесла мощный удар по МОК

Вадим Иванов
08:48 14.11.2018
Калгари стал еще одним городом, который отказывается от борьбы за Игры-2026. Жители города проголосовали против принятия Олимпиады у себя дома.
Канада нанесла мощный удар по МОК
Фото: Al Charest, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Канадский Калгари стал еще одним городом, который выбывает из борьбы за проведение Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Это стало известно после того, как жители города проголосовали против олимпийской заявки на состоявшемся плебисците.

Как пишет Inside the Games, такие итоги народного голосования наносят «сокрушительный удар» по позициям МОК. Теперь в олимпийское гонке за Игры-2026 остались только два кандидата: шведский Стокгольм и расположенная близ Милана итальянская Кортина-д'Ампеццо.

По предварительным подсчетам, против того, чтобы Калгари принимал Олимпиаду, проголосовало 56,4% жителей, а за - 43,6%. Всего в плебисците приняли участие 304 тысячи человек.

«Мы действительно хотели, чтобы эта мечта для Калгари сбылась. Калгари отлично справился с этим (организацией Игр) в 1988 году, и Ванкувер в 2010. И мы знаем, что и в 2026 году мы могли бы все сделать отлично. Мы не должны сдаваться», - прокомментировала итоги голосования исполнительный директор «Калгари-2026» Мэри Моран.

В заявлении Канадского олимпийского комитета, в свою очередь, отмечается, что там разочарованы итогами плебисцита, поскольку «возможность увидеть весь мир в Канаде дала бы всем бесчисленные преимущества».

Формально, итоги голосования не имеют юридической силы и не обязательны к исполнению, но, как заявил мэр Калгари, для города после итогов народного волеизъявления вопрос о кандидатуре на принятие Игр-2026 закрыт.

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