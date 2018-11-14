Футболист сборной России подшутил над допустившей ошибку журналисткой

Нападающий сборной России и московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов с юмором ответил журналистке, которая, ошибочно предполагала, что футболиста до этого никогда не вызывали в национальную команду.

Отрывок появился в аккаунте сборной России в Twitter.

Девушка попросила Чалова описать свои эмоции и чувства, а также его родственников и друзей после вызова в сборную. На что футболист ответил, что однажды он уже играл за национальную команду. Увидев удивление на лице журналистки, нападающий добавил: «Ну вот так вот».