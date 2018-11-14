Названа десятка самых высокооплачиваемых футболистов мира

Итальянский журналист Танкреди Палмери опубликовал в своем Twitter список из десяти самых высокооплачиваемых футболистов мира. За основу Палмери взял свои собственные данные о зарплатах спортсменов.

Как выяснилось, первое место в топ-10 занимает не португальский футболист Криштиану Роналду, а его давний соперник Лионель Месси. Аргентинский нападающий «Барселоны» возглавил список с зарплатой в 40 миллионов евро в год. Криштиану, играющий сейчас за «Ювентус», расположился на втором месте со своим 31 миллионом евро в год. Тройку замкнул нападающий ПСЖ Неймар (ему платят 30 миллионов евро в год).

Далее список выглядит так:

4. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») - 25 миллионов евро.

5. Оскар («Шанхай Теллэйс») - 24 миллиона евро.

6. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») - 22,5 миллионов евро.

7. Антуан Гризманн («Атлетико») - 20 миллионов евро.

8. Халк («Шанхай Теллэйс») - 20 миллионов евро.

9. Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Форчун») - 19 миллионов евро.

10. Габи («Аль-Садд») - 19 миллионов евро.