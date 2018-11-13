Назван новый главный тренер мадридского «Реала»

Аргентинец Сантьяго Солари официально утвержден в должности главного тренера мадридского клуба «Реал», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение 42-летнего специалиста рассчитано до лета 2021 года.

Солари назначилии.о. главного тренера «Реала» 29 октября, после увольнения Хулена Лопетеги после серии неудовлетворительных результатов. Под чутким руководством аргентинца мадридский клуб провел четыре матча и в каждом одержал победу.

Ранее стало известно, что главный тренер лондонского клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино отказался возглавить «Реал».