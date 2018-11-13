Экс-вратарь сборной РФ по футболу стал министром спорта Северной Осетии

Бывший вратарь сборной РФ по футболу 35-летний Владимир Габулов возглавил Министерство физической культуры и спорта Северной Осетии. Об этом во вторник, 13 ноября сообщил местный информационный портал «15-й регион».

Ранее временно исполняющим обязанности министра был олимпийский чемпион 2004 года по греко-римской борье Хасан Бароев.

Накануне Габулов объявил о завершении профессиональной карьеры. Он выступал за московские клубы «Динамо» и ЦСКА, владикавказскую «Аланию», краснодарскую «Кубань», пермский «Амкар», махачкалинский «Анжи», тульский «Арсенал» и бельгийский «Брюгге».

Вместе с ЦСКА Габулов является обладателем Кубка России и Кубка УЕФА, а также двукратным чемпионом страны. В составе национальной сборной он завоевал бронзовую медаль Евро-2008 и дошел до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.