«Я была готова к такому сражению» - фигуристка Туктамышева вернулась с Гран-при Японии

В Санкт-Петербурге встретили российских фигуристов-одиночников. После выступления на Гран-при Японии из Хиросимы вернулись Дмитрий Алиев и Елизавета Туктамышева.

Елизавета Великая, как называют ее журналисты, прилетела в отличном настроении. С бронзовой медалью, но личным рекордом.

Подопечная Алексея Мишина рассказала, что довольна и прокатами, и результатами. На ее счету первый в карьере чисто сделанный каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а также лучший результат в произвольной программе. Завоеванные в Японии баллы оказались даже выше, чем на победных для нее чемпионатах мира и Европы.

«Эта неделя прошла, мне кажется, просто чудесно. Атмосфера была замечательная, и выступила я довольно достойно. Поэтому я сейчас нахожусь в хорошем настроении, хоть немножко и уставшая. Я была готова к такому сражению. И поэтому не сильно расстроилась. Потому что я знала, что будет очень сложно бороться с японками в Японии», - сказала фигуристка.

Теперь Елизавету Туктамышеву ожидает Канада. Она первой из российских одиночниц гарантировала себе место в финале Гран-при. Он пройдет с начале декабря в Ванкувере.