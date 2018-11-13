Александра Якушева включили в Зал хоккейной славы

Прославленный российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Якушев официально включен в Зал хоккейной славы в канадском Торонто.

Как отметил комиссар НХЛ Гэри Бетмен, Якушев принимал участие в Суперсерии 1972 года и «вместе с другими советскими хоккеистами продемонстрировал потрясающее мастерство».

Вместе с Александром Якушевым поддержать его в Торонто отправился друг и коллега, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Своими впечатлениями от этого события он поделился со «Звездой». По его словам, сам Вячеслав испытал подобные эмоции в 2001 году, когда его вводили в Зал славы.

«Это на самом деле праздник хоккейный для самого спортсмена, для его семьи и друзей. Это уже традиция с 1943 года. Мне приятно находиться в этом месте вместе со всем хоккейным миром. И, конечно, я счастлив за Александра Сергеевича, который по прошествии многих лет получил это признание. Я думаю, эта неделя даст ему дополнительные силы, пролонгирует его жизнь на долгие годы вперед. Очень приятно, когда лучший хоккеист 1972 года Суперсерии в итоге получил возможность быть в Зале хоккейной славы наряду с великими хоккеистами. Три дня здесь идет праздник. Я рад, что нашел возможность присоединиться лично к поздравления Александра Сергеевича. Вот сейчас мы сидим за обеденным столом, смотрим на озеро Онтарио и готовимся к официальной церемонии в зале хоккейной славы», - рассказал Фетисов.

Александр Якушев стал первым с 2005 года членом Зала хоккейной славы, который никогда не играл в НХЛ. Последний раз такой чести удостаивался Валерий Харламов.