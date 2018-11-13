Путин поздравил сборную РФ по самбо с победой в общем зачете ЧМ

Президент России Владимир Путин направил поздравления российским спортсменам – сборной страны по самбо – в связи с их победой в общекомандном медальном зачете чемпионата мира по самбо в Румынии.

«Поздравляю вас с триумфом в Бухаресте. Этот успех – большая, заслуженная награда за ваше мастерство, характер, упорный и напряженный труд. И, конечно, это прекрасный подарок всем спортсменам и болельщикам в год 80-летия самбо в нашей стране», - говорится в телеграмме главы России.

Кроме того, Владимир Путин справедливо заметил, что эта победа российской сборной в общекомандном зачёте на чемпионатах мира по самбо стала уже 28-й по счету.

Напомним, по итогам выступлений на ЧМ в Бухаресте российские самбисты завоевали 15 золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.