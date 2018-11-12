Олег Кононов стал новым тренером «Спартака»

Московский «Спартак» назначил Олега Кононова на пост главного тренера футбольного клуба. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В публикации говорится, что соглашение «Спартака» с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по результатам нынешнего, цели на который остаются такими же: попадание в Лигу чемпионов, победа в Кубке России и выход в 1/4 финала Лиги Европы.

В этом сезоне Кононов тренировал тульскую команду «Арсенал». Под его руководством клуб набрал 17 очков в 14 матчах. До этого Кононов возглавлял в российском первенстве «Краснодар» и грозненский «Ахмат».

Двадцать второго октября футбольный клуб «Спартак» отправил в отставку итальянца Массимо Карреру. В последних встречах исполняющим обязанности главного тренера был Рауль Рианчо. В сезоне-2018/19 «Спартак» набрал 19 очков.