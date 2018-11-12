Габулов объявил о завершении футбольной карьеры

Вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов объявил о завершении своей спортивной карьеры. Об этом сам футболист рассказал в Instagram.

«С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры», - заявил он.

Всего Габулов пробыл в большом спорте 19 лет. За это время он успел выступить различные футбольные клубы, в том числе ЦСКА, «Динамо», «Анжи» и некоторые другие. Кроме того, с 2018 года спортсмен играл за бельгийский «Брюгге», в составе команды он выиграл чемпионат страны.

«Я понял, что как футболист сделал все, что мог. Закончить карьеру в 35 лет в статусе чемпиона Бельгии и игрока сборной России после успешного чемпионата мира - это лучший момент для меня», - резюмировал Габулов.

Футболист добавил, что готов к новому этапу в своей жизни и надеется на то, что он будет «интересным, насыщенным и успешным».