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Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку после финиша

Валентина Пескова
01:50 12.11.2018
В результате инцидента один из гонщиков получил наказание в виде двух дней общественных работ.
Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку после финиша
Фото: HOCH ZWEI, Globallookpress

Голландский автогонщик, пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, получил наказание за неподобающее поведение после финиша в рамках этапа Гран-при Бразилии. Ферстаппен подошел к французскому гонщику Эстебану Окону из «Форс Индии» на процедуре взвешивания и несколько раз толкнул его и ударил в грудь.

Причиной такого поведения голландского пилота стал инцидент во время гонки: в тот момент, когда он отставал всего на круг, его болид столкнулся с болидом Окона. В результате чего машину Ферстаппена развернуло. Из-за этого он не смог догнать лидера гонки Льюиса Хэмилтона и пришел к финишу только вторым.

Однако теперь, за то, что Ферстаппен решил после выяснить отношения с французом, ему предстоит понести наказание. Несмотря на то, что голландец пытался объяснить свое поведение тем, что Окон спровоцировал его сам, стюарды FIA после разбирательств все же решили наказать Макса двумя днями общественных работ. Такое решение мотивировано тем, что спортсмен столь высокого уровня должен вести себя соответствующим образом и во всем быть примером для других. Однако Ферстаппен эту норму нарушил.

Провести два дня на общественных работах автогонщику следует в течение шести месяцев после инцидента (такое наказание предусмотрено статьей 12.3.1 Международного спортивного кодекса FIA).

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