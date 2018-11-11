Аршавин объявил о завершении футбольной карьеры

Российский футболист, полузащитник казахстанской команды «Кайрат» Андрей Аршавин заявил о своем уходе из большого футбола.

В заключительном матче чемпионата Казахстана по футболу «Кайрат» играл против карагандинского «Шахтера». Аршавин вышел на замену на 50-й минуте, не успев отметиться результативными действиями до конца игры.

Как сообщил футболист в ходе послематчевой пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, он собирается «полностью завершить карьеру» и не искать ее продолжения в мини-футболе или пляжном варианте игры.

«Сейчас выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка, и в конце ноября я вернусь в Петербург», - приводит официальный сайт «Кайрата» слова Аршавина.

Ранее Андрея Аршавина признали лучшим футболистом чемпионата Казахстана. Звание лучшего атакующий полузащитник получил по итогам опроса главных тренеров чемпионата.