«Волна идет на Москву» - фанаты «Зенита» ярко встретили любимую команду в российской столице

Фанаты петербургского «Зенита» ярко встретили в российской столице любимую команду. На записи, опубликованной на странице сине-бело-голубых в Twitter, видно, как несколько десятков человек выстроились вдоль дороги из аэропорта с флагами и зажженными файерами.

«Волна идет на Москву. Мы прибыли», - сказано в сообщении под публикацией.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, в Москве состоится встреча между «Зенитом» и ЦСКА в рамках 14 тура чемпионата России по футболу.